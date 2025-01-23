フィギュアスケートの本田真凜が、自身のインスタグラムを更新。長崎でのアイスショーのオフショット披露が話題となっている。本田は、「長崎ありがとうございました！！また来れますように。今週末は福岡ですっ！」と、長崎公演への感謝のコメントと共に、フィギュア衣装にオロナミンCを持ちおどけた表情や、ハートポーズなど複数の写真を披露した。この投稿に、「めちゃくちゃ可愛い〜」「お茶目だね」「天使だ」「妖精や