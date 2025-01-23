平田オリザさん（劇作家・演出家）のラジオ番組（ラジオ関西『平田オリザの舞台は但馬』）に、フリーアナウンサーの久野知美さんが電話出演。鉄道好きアナウンサーとして活躍する久野さんは、昨年、阿佐海岸鉄道の「魅力向上アンバサダー」に就任。鉄道ファン以外の人々への訴求法など、地方鉄道における課題について語った。フリーアナウンサーの久野知美さん大阪府寝屋川市出身の久野さん。高校時代から鉄道に魅了され、いま