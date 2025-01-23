4月から開校する通信制高校サポート校「HR高等学院」のメディア向け発表会が23日、都内で行われ、「一日限定特別講師」に就任したお笑い芸人の小島よしお（44）が登壇。同校に入学予定の学生の前で講義を行った。この記事の写真を見る小島はこれまで多くの挫折を経験。「挫折の乗り越え方」として、「ある種、世間の声に鈍感になったほうがいい」と説明。「来年消える芸人ランキング」で、3年連続で1位をとったことがあるといい、