『クレヨンしんちゃん』の最新スマホアプリゲーム（プラットフォーム：Android／iOS）が、本日1月23日（木）に配信された。（※画像は ©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK ©テレビ朝日・京風とまと）その名も『クレヨンしんちゃん カスカベンジャーハント 〜オラたちのお宝さがし〜』（以下『カスハン』）。『クレヨンしんちゃん』のテレビ朝日アニメチームが企画・開発した“オフィシャルゲーム”となってい