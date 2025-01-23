ドジャースとマイナー契約を結んだ佐々木朗希投手が22日（日本時間23日）、本拠地ドジャースタジアムで入団会見を行った。同席したアンドリュー・フリードマン編成部長は、会見終了後に地元放送局『SportsNet LA』に出演。佐々木についての印象を語った。 ■「まだまだ成長する余地がある」 フリードマン氏は冒頭、佐々木について「彼は衝撃的な才能の持ち主。23歳で今の状態でも素晴らしい