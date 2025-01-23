卓球の日本一を決める「天皇杯・皇后杯 2025年全日本卓球選手権大会」は23日、女子シングルスの4回戦が行われ、3連覇を狙う第1シードの早田ひな（日本生命）は加藤亜実（十六フィナンシャルグループ）と対戦。ゲームカウント4ー1で勝利して5回戦進出を決めた。 ■長粼、木原らも順当に初戦突破 史上6人目の3連覇をかけて初陣に挑んだ早田は、カットマンの加藤相手に第1ゲームでビハインドを