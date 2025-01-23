モデルで女優の桐谷美玲（35）が23日、自身のインスタグラムを更新。「大好きなかぁちゃん」とのツーショットを披露した。この日ストーリーズで「大好きなかぁちゃん元気もらえたー！！！今日も頑張るぞ」とつづると、バドミントン元五輪代表で、キャスターの陣内貴美子と顔を寄せ合いピースサインを決める仲睦まじいショットを公開した。 2人は日本テレビ系「newsevery.」（月〜金曜後3・50）で共演。陣内は昨年9月30日