タリーズコーヒージャパン創業者で元参議院議員の松田公太氏（56）が23日、X（旧ツイッター）を更新。女性トラブルを報じられているタレント中居正広（52）の芸能界引退発表を受け、私見を述べた。松田氏は、中居が芸能界引退を発表した記事を引用。「引退するからお咎めなしではない」と厳しい目を向け、「トップアイドルの1人として巨万の富も得たのだから、しっかり説明し、日本の芸能界を少しでも浄化させる責任がある」と指摘