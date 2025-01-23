[シンガポール ２３日 ロイター] - シンガポール当局が２３日発表した２０２４年１２月の消費者物価指数（ＣＰＩ）統計によると、民間道路輸送と住居費を除くコア指数の上昇率は前年比１．８％と、２１年１１月以来の低い伸びとなった。ロイターがまとめた市場予想は１．７％だった。１１月の１．９％から鈍化した。１２月のＣＰＩ総合指数の上昇率は前年比１．６％。市場予想は１．５％だった。インフレ鈍化を受け、シンガポール