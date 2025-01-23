Rie Ishiguro［東京２３日ロイター］ - 不動産経済研究所が２３日発表した２０２４年１２月の首都圏（１都３県）新築分譲マンション市場動向によると、発売戸数は前年同月比２．４％減の５８１９戸と、２カ月連続で前年割れとなった。１戸当たりの平均価格は前年比５．３％上昇し、７３３５万円と２カ月ぶりのプラス。東京２３区では、発売戸数は１７．７％減の１８６７戸だった。平均価格は１億０８２２万円で、１９．７