2025年1月20日、トランプ政権下の国土安全保障省(DHS)はすべての諮問委員会のメンバーを即時解任する決定を下しました。これにはサイバー安全審査委員会(CSRB)も含まれており、中国政府系サイバー攻撃集団であるソルト・タイフーンの調査にも影響が出ると予想されます。DHS Advisory Boards Termination Letter | DocumentCloud(PDFファイル)https://www.documentcloud.org/documents/25500093-dhs-advisory-boards-termination-le