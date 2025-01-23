タレントの中居正広が２３日、有料ファンクラブサイトを通じて芸能界を引退すると発表した。昨年１２月１９日発売の週刊誌報道からわずか３６日での決断。１９８７年の芸能界入りからアイドル活動、俳優業、テレビ番組のＭＣなどで隆盛を極めたスターが、３８年間のタレント生活から無念の幕引きとなった。昨年１２月に女性トラブルが報じられるまで、中居の仕事は順調そのものだった。２０２２年１１月から約２か月間、体調不