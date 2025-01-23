俳優・歌手の南野陽子（57）が24日放送のフジテレビ系バラエティー『酒のツマミになる話』（毎週金曜後9：58）に出演する。【写真】『TEKO‐1グランプリ Returns！』チャンピオンとともに笑顔をみせる南野陽子今回は、大悟（千鳥）をはじめ、あの、簡秀吉、金ちゃん（鬼越トマホーク）、フットボールアワー、南野陽子が登場。円卓を囲み、それぞれの好きなお酒で乾杯し宴（うたげ）がスタート。番組特製の“酒瓶ルーレット”