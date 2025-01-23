天候不順やキャベツの価格高騰の影響で葉物野菜が値上がりし、白菜1玉が800円近い店もあった。そんな中、沖縄ではキャベツ400玉が盗まれる事件が発生した。専門家によると、キャベツや白菜の値段の高騰は4月ごろまで続くという。「工夫しないと食費がままならない」葉物野菜などが高騰まだまだ寒い日が続く中、食べたくなるのがお鍋だ。しかし今、葉物野菜の値上がりが止まらない。鍋料理に欠かせない白菜も、1玉が驚きの値段にな