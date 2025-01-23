大相撲の元横綱・若乃花でタレントの花田虎上が21日、自身のアメブロを更新。義実家から誕生日に頂いたものを公開した。この日、花田は「今年も妻の実家から誕生日にと今井のうどんすきをいただきました」と写真とともに報告。「お父さんお母さんありがとうございます」と感謝を述べ「今井はやっぱり出汁が最高です」と絶賛した。続けて「この鰯のつみれがまた美味しいんです」と写真を公開。「私しか食べられないのでいつも最後の