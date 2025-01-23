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JR長野駅前の男女3人殺傷事件 警視庁などからパトカー16台派遣へ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 22日夜、JR長野駅前で男女3人が男に刃物で刺され、49歳の男性が死亡した
  • 警察庁は警戒活動の強化のため警視庁などからパトカー16台を派遣する
  • この連続殺傷事件では、男が刃物を持ったまま逃走している
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