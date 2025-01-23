２３日放送のＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯＳｍｉｌｅ〜」で、放送作家でタレントの野々村友紀子が引退を表明した中居正広についての思いを語った。中居は２０２３年６月に女性トラブルを起こし、昨年暮れに週刊誌に報じられた。トラブルにはフジテレビ関係者の関与も疑われ、フジテレビ全体を揺るがす事態に発展している。この状況での引退発表に、ＴＢＳ系「中居正広の金曜日のスマイルたちへ」で共演した野々村は「１年