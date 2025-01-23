中国サッカー協会が同国代表を率いるブランコ・イバンコビッチ監督（７０）に?仰天要求?を突き付けた。２０２６年北中米Ｗ杯アジア最終予選に臨んでいる中国は、日本が首位に立つＣ組で最下位ながら出場権を得られる２位オーストラリアと勝ち点１差に迫っている。３、４位でもプレーオフに進める中で、中国はＪ１鹿島でプレーしていたブラジル人ＭＦセルジーニョら海外選手の帰化を加速させており、残り４試合に向けて大幅な戦