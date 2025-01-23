ボーイズグループATEEZが「アイハートラジオ・ミュージック・アワード」に2年連続でノミネートされた。【写真】ATEEZ・ソンファ、“妖艶”SHOT1月22日（以下、現地時間）、アメリカ最大のラジオネットワークであるアイハートラジオの発表によると、ATEEZは「2025アイハートラジオ・ミュージック・アワード」2部門の受賞候補に挙がり、“トップ級のグローバルグループ”としての威厳を証明した。「アイハートラジオ・ミュージック・