天津市西青区のスーパーで、買い物客に商品の注文方法を説明する従業員。（２０２４年１２月２６日撮影、天津＝新華社記者／孫凡越）【新華社天津1月23日】中国天津市の2024年の域内総生産（GDP）は物価変動の影響を除いた実質で前年比5.1％増の1兆8024億3200万元（1元＝約21円）だった。伸び率は23年を0.8ポイント、22年を4.1ポイントそれぞれ上回った。一定規模（主要事業の年間売上高2千万元）以上の工業企業のうち、ハイ