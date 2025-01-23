投票用紙には14日以内に公開するかどうかの選択肢が記載されている米野球殿堂は21日（日本時間22日）、2025年の殿堂入りメンバーを発表し、通算3089安打のイチロー氏（マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）が資格1年目で選出された。野手史上初の満票が期待されていたが1票足りず。殿堂入りすること自体が名誉ある偉業の裏で、“イチロー外し”の記者が話題に。もっとも、その人物が判明する可能性はとても低い。BBWA