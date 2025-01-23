日経平均株価が約2週間ぶりに節目の4万円台を超えました。日経平均株価が取引時間中に4万円台を付けるのは1月8日以来、約2週間ぶりです。市場関係者によりますと、アメリカのトランプ大統領が21日、ソフトバンクグループの孫会長を前に巨額のAI（人工知能）投資を行う計画を発表したことへの期待から、22日に引き続きAIに関連する企業の株価を押し上げているということです。一方で、4万円という大台を超えた後に下落する