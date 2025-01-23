元AKB48で女優の永尾まりや（30）が22日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、グループ卒業から9年を報告した。元AKB48の福留光帆、体調不良で活動休止を発表「皆様も幸せで元気でいて」永尾は、2009年にAKB48の研究生オーディションに合格し、翌年に正規メンバーに昇格。2015年12月にグループからの卒業を発表し、その後は女優やタレントとして活動している。Xでは「卒業して9年経ってた ＃akb48 ＃9期生」とつづり、タレントの横