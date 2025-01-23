古橋亨梧（ゲッティ＝共同）サッカーのスコットランド・プレミアリーグ、セルティックのFW古橋亨梧がフランス1部のレンヌに移籍することで両クラブが合意したと22日、パリジャン紙（電子版）が報じた。移籍金は1200万ユーロ（約19億6千万円）の見込みという。20日に30歳となった古橋は今季リーグ戦でトップに並ぶ10点を挙げ、セルティックに加入してから4季連続で2桁ゴールを達成。22日の欧州チャンピオンズリーグ（CL）1次リ