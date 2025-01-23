【チャンピオンズリーグ】ライプツィヒ 2−1 スポルティング（日本時間1月23日／ツェントラールシュタディオン）【映像】中継が捉えたゴール取消の決定的証拠ファインゴールが一転、VARの介入により取り消された。オフサイドポジションにいた選手がボールに関与したか否かの判断で、最初の判定が覆されたことに納得ができないサポーターたちからは大ブーイングが起こった。ライプツィヒは日本時間1月23日、UEFAチャンピオンズ