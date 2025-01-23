巨人は２３日、巳年生まれの６選手の「年男グッズ」の発売を発表した。球団公式オンラインストアで受注販売で期間は２３日から３１日正午まで。【商品一覧】・へび柄ネームタオル２４００円・湯呑（集合）２０００円・ボールチェーンキーホルダー付き巾着１８００円・ミニアクリルスタンド１２００円・ダイカットステッカー５００円