アジア株上海株の上昇勢い続かず、トランプ10%関税は単なるウォーミングアップに過ぎない 東京時間14:01現在 香港ハンセン指数 19823.74（+44.97+0.23%） 中国上海総合指数 3246.51（+32.89+1.02%） 台湾加権指数 23525.41（休場） 韓国総合株価指数 2527.85（-19.21-0.75%） 豪ＡＳＸ２００指数 8370.40（-59.39-0.70%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 76619.81（+214.82+0.28%）