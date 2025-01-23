日本ハム・清宮幸太郎内野手が２３日、千葉・鎌ケ谷で自主トレを行い、コンディション面に不安がないことをアピールした。屋外でダッシュやキャッチボール、内野ノックをこなすと、室内ではティー打撃を行い、力強いスイングで快音を響かせた。ソフトバンク・柳田らとの大分での合同自主トレをコンディション不良のため切り上げ、２０日に帰京。左手の指を痛めたとみられ、病院で検査する予定となっていたが、２２日に続いて鎌