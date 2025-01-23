タレント中居正広（52）が23日、芸能活動を同日付で引退するとファンクラブ向けのサイトで発表した。ロシア出身のコラムニストでタレント、小原ブラス（32）が23日、カンテレ「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分＝関西ローカル）に出演し、電撃発表への思いを語った。同局は、中居の女性トラブルへの関与が報じられたフジテレビの系列準キー局で、前日22日には、フジの元専務だった大多亮社長が恒例の新春社長会見を