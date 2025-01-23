東急電鉄は2025年3月15日(土)にダイヤ改正を実施します。対象路線は東横線、目黒線、東急新横浜線、池上線、東急多摩川線、世田谷線。東横線・目黒線・東急新横浜線では一部列車の時刻変更を実施。また上り・下りともに他社線に直通する一部の列車で行先を変更します（上りは東京メトロ副都心線に直通する列車、東京メトロ南北線または都営三田線に直通する列車の一部が対象、下りは相鉄線に直通する列車の一部が対象）。池上線で