ジーエヌアイグループが反発している。この日、米子会社カルジェン社が開発中のＴＲＫ分解剤ＣＧ００１４１９について、急性及び慢性疼痛を対象とした第１相臨床試験の被験者投薬をオーストラリアで開始したと発表しており、好材料視されている。第１相臨床試験は約７０人の被験者を登録し２５年第３四半期に試験が完了する見込みであり、その後グローバル試験へと移行する予定としている。 出所：MI