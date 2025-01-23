フジ・メディア・ホールディングスが前日比で一時１０％を超す下げとなった。フジテレビの社員がタレントの中居正広氏と女性のトラブルに関与していたなどと一部で報じられ、同社へのテレビＣＭを差し止める動きが広がっている。こうしたなか、２３日に中居氏が芸能界からの引退を表明した。フジＨＤの株価はこの日、寄り付きで２０００円をつけた後に利益確定目的とみられる売りが優勢となり、下げに転じていたが、中居氏