■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4676) フジＨＤ 東証プライム (6315) ＴＯＷＡ 東証プライム (2914) ＪＴ 東証プライム (186A) アストロＨＤ 東証グロース (3778) さくらネット 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4676) フジＨＤ 東証プライム (4902) コニカミノル 東証プライム (4812) 電通総