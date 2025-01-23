Andrew GoudswardSarah N. Lynch[ワシントン ２２日 ロイター] - トランプ米新政権が司法省の上級キャリア職員約２０人の配置転換を行ったと、関係筋２人がロイターに明らかにした。同省に１２年以上勤務している少なくとも４人の幹部が含まれているという。この４人は民主党と共和党の間で政権が交代しても職務を継続してきたが、トランプ大統領が不法移民対策に抵抗する「聖域都市」の州や自治体を抑え込もうとする中、数