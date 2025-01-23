興行は「Lemino」で独占無料生配信ボクシングの世界スーパーバンタム級（55.3キロ以下）4団体統一王者・井上尚弥（大橋）は24日、東京・有明アリーナでWBO11位キム・イェジュン（韓国）と4団体防衛戦を行う。23日は神奈川・横浜市内で前日計量が行われ、両者とも55.2キロで一発パス。延期と対戦相手変更が続いた異例の興行が成立し、井上は挑戦者からハングリー精神を受け取った。興行はNTTドコモの映像配信サービス「Lemino」で