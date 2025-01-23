俳優の倍賞千恵子さん、木村拓哉さん、原菜乃華さん、マイカ・ピュさん、歌舞伎俳優の尾上菊之助さん、尾上丑之助さんらが「松竹創業130周年記念 2025-26年ラインナップ発表会」 に登壇。歌舞伎公演をはじめ、アニメ『不思議の国でアリスと -DiVE in Wonderland』や、映画『TOKYOタクシー』などの作品が発表されました。 【写真を見る】【木村拓哉】倍賞千恵子は「咲き続けているお花」ベタ褒めされて照れ笑いも映画『TOK