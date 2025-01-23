JR函館線・朝里駅構内で発生した人身事故について、列車にはねられたのは外国籍の女性だったことがわかりました。きょう（2025年1月23日）午前11時半ごろ、JR函館線・朝里駅構内で、外国籍の女性が新千歳空港行き快速エアポート76号にはねられる事故がありました。 女性は病院に運ばれましたが意識不明の重体です。消防によりますと、事故当時少なくとも2人以上が現場にいて、女性は踏切ではない場所ではねられたとみられ