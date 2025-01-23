女性６人組アイドルグループ「ＬａｒｍｅＲ」（ラルメール）が２２日、東京・渋谷のＳｐｏｔｉｆｙＯ―ＥＡＳＴで初の全国ツアーの最終公演を開催した。ＡＫＢ４８の音楽プロデュースを手がけた湯浅順司氏の事務所に所属する初のアイドルグループとして昨年１月２３日に結成。元ＡＫＢ４８の坂口渚沙（２４）をはじめ、凪乃瑚々奈（２０）、七海花菜（２０）、牧野りりさ（１８）、水川心愛（１９）、みのり（２０）の６人組