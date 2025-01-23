本拠地での日本ハムとのオープン戦で実施…球団発表ソフトバンクは23日、昨季限りで現役引退した和田毅投手の引退記念試合を、3月15日に本拠地・みずほPayPayドームで行われる日本ハム戦（午後2時開始）で開催すると発表した。当日の入場者全員に「和田投手メッセージ入りフェイスタオル」を配布するほか、試合終了後にはセレモニーを実施する。昨年11月の引退関係の際には「球団の方からも引退試合の話はいただいていたんで