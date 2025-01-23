【USJ：名探偵コナン・ザ・エスケープ ～残像の序幕（プロローグ）～】 開催期間：1月31日～6月30日 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、完全ウォークスルー型のリアル脱出ゲーム「名探偵コナン・ザ・エスケープ ～残像の序幕（プロローグ）～」を1月31日にオープンする。期間は6月30日まで