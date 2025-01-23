【モデルプレス＝2025/01/23】俳優の要潤が23日、自身のX（旧Twitter）を更新。同日に芸能界引退を発表した中居正広に対するコメントと思われる内容を投稿した。【写真】元フジアナ渡邊渚、スラリ美脚輝く◆要潤「加害者も被害者も救済を受けられる社会に」要は「辞めないで欲しかった。個人的に仕事よりプライベートでのお付き合いが多かった。仕事の時よりプライベートの時の方がより人格者でスターとしての存在感は強かった。僕