不祥事が報道された大物司会者の電撃引退ーー。2011年8月、反社会的勢力との交際を理由に芸能界を引退した島田紳助氏（68）を思い出した人が多かったようだ。【もっと読む】島田紳助引退時も世代交代進み影響ゼロ…テレビで加速する「松本人志不要論」SNSでは、《何だか島田紳助さんと同じ匂いがすると思ってたら島田紳助さんと同じ中居くんイキナリの引退の手を使って来たこれはアイドルとして有るまじき行為》《「私はもう