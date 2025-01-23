『松竹創業130周年記念 2025-26年ラインナップ発表会』が23日、都内で行われ、松竹芸能・松竹エンタテインメントが全国規模の大型オーディションを開催することを発表した。【画像】『松竹JAPAN GP GIRLS CONTEST Supported by BookLive』でグランプリを受賞した中島瑠菜松竹創業130周年の節目の年に行う「松竹 JAPAN GP CONTEST 2025」は、13歳〜22歳までを対象として女性俳優／男性俳優／男女タレント（タレント・インフルエ