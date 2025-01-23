歌手・女優のＩＵ（アイユー＝３１）と、パク・ボゴム（３１）が主演を務めるドラマ「おつかれさま」（邦題）が、３月７日に世界同時公開を決定したと２３日、Ｎｅｔｆｌｉｘが発表し、併せてポスターと予告動画が公開された。「おつかれさま」は、済州（チェジュ）で生まれたエスン（ＩＵ）とグァンシク（パク・ボゴム）の生涯を、四季を通して描く物語。日本でも人気を集めたドラマ「椿の花咲く頃」や「サム、マイウェイ〜恋