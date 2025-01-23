イタリア･フィレンツェ発のバッグ･革製品ブランド｢IL BISONTE(イル ビゾンテ)｣は、2025年1月24日(金)より、『SAN VALENTINO COLLECTION(サン バレンティノ コレクション)』を発売いたします。イタリアのバレンタインデーをイメージしたコレクションは、ブランドロゴの星をさりげなくハートに変えた遊び心がポイントのアイテムです。 サン バレンティノ コレクション イタリアはバレンタインデー発祥の