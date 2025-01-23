六つの市民襲撃事件に関わったとして、組織犯罪処罰法違反罪などに問われた特定危険指定暴力団工藤会のナンバー3菊地敬吾被告（52）の控訴審判決で、福岡高裁は23日、無期懲役とした一審判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。