レイケン・ライリー法について記者団に説明する共和党上院議員ら＝９日/J. Scott Applewhite/AP via CNN Newsource（ＣＮＮ）米連邦議会下院は２２日、特定の犯罪で訴追された不法移民の勾留を義務づける共和党主導の法案を巡って裁決を行い、賛成２６３、反対１５６で可決した。民主党議員４６人が賛成票を投じた。法案の可決はトランプ大統領と共和党議員にとって、初期段階での立法上の勝利を意味する。両者は新たな連邦議会に