タレントの北斗晶が22日に自身のアメブロを更新。ダイエットで体重が5kg減ったことを明かした。【映像】北斗晶、初孫＆愛犬との正月旅行ショット公開この日、北斗は「ただいま、プチプチダイエット中」だと報告。「元の体重から5キロ減った」と明かすも「そこで満足してしまい」とお茶目につづった。続けて「膝と腰の為に、あと5キロ減らしたい」と目標を述べつつ「中々減らないもんですね」とコメント。ダイエット法につい