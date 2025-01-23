日本ハムの郡司裕也捕手が２３日、一般女性と入籍したことを発表した。仙台育英から慶大を経て１９年ドラフト４位で中日に入団した郡司は、２３年シーズン中にトレードで日本ハムに移籍した。本職は捕手だが昨季は主に三塁で出場機会を増やし、初めて規定打席にも到達。打率２割５分６厘、１２本塁打、４９打点とチームの２位躍進に貢献した。郡司は「チームの大航海中に失礼します。私事ですが、夫婦生活という大航海にも出