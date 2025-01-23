サッカー元日本代表ＦＷ柿谷曜一朗が２３日、ヨドコウ桜スタジアムで引退会見を開き、１９年間のサッカー人生に終止符を打った。Ｃ大阪のエースナンバー「背番号８」を背負った重み、ＭＦ香川真司の存在について語った。Ｃ大阪の下部組織から育ち、ＭＦ香川真司とは２００６年に同期入団。１４年ブラジルＷ杯はともに日の丸を背負って戦った。引退発表時には香川が自身のＳＮＳで「現役お疲れ様ライバルありがとう」と投稿。